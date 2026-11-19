Le verifiche Emergenza acqua nel Vallone, vertice in prefettura: a breve nuovi campionamenti

I campionamenti effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato, nei diversi punti della rete oggetto di monitoraggio, un valore massimo di trialometani totali pari a 31 μg/l, lievemente superiore al limite normativo vigente

Caltanissetta. Nell'area nord della provincia nissena è ancora emergenza per la presenza nell'acqua di trialometani e manganese, con valori oltre i limiti previsti. I campionamenti effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato, nei diversi punti della rete oggetto di monitoraggio, un valore massimo di trialometani totali pari a 31 μg/l, lievemente superiore al limite normativo vigente di 30 μg/l. Nel corso della riunione odierna convocata dal prefetto di Caltanissetta Licia Messina, su richiesta del presidente dell'Ati Terenziano Di Stefano, la società Caltaqua, che gestisce il servizio in tutta la provincia, ha nuovamente rappresentato al gestore di sovrambito Siciliacque la necessità di intervenire sul sistema di disinfezione dell’acqua proveniente dall’invaso Ancipa, al fine di ridurre i valori dei trialometani in ingresso ai serbatoi e riportarli ai livelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Siciliacque ha comunicato la propria disponibilità ad adottare le misure richieste. Per verificarne l’efficacia, nella mattinata di domani saranno effettuati nuovi campionamenti, i cui risultati saranno immediatamente trasmessi all’Asp per le attività di controllo e le valutazioni di competenza.

Da Caltaqua fanno sapere che la società "continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo il massimo livello di collaborazione con le autorità competenti e garantendo alla cittadinanza una tempestiva informazione sugli sviluppi in corso".