La scelta Emergenza abitativa, Comune mette a disposizione propri immobili: anche quelli confiscati alla mafia

Con una delibera di giunta, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno dato il via libera alle linee di indirizzo

Gela. Contratti di comodato d'uso, per un massimo di due anni, e con le spese per le utenze e le eventuali migliorie a carico delle famiglie in emergenza abitativa. L'amministrazione comunale, dopo settimane di valutazioni in seguito agli sfratti delle famiglie che hanno occupato gli alloggi Iacp, ha deciso ufficialmente di mettere a disposizione immobili di proprietà dell'ente, a partire da quelli confiscati alle organizzazioni mafiose, proprio per dare una soluzione abitativa provvisoria a chi dovesse perdere la propria casa, come nel caso degli occupanti degli alloggi popolari. Con una delibera di giunta, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno dato il via libera alle linee di indirizzo, come definite dal segretario generale Giovanni Curaba, che è anche dirigente ad interim del settore patrimonio. E' una soluzione che arriva da un confronto con il settore, affidato all'assessore Simone Morgana. A Palazzo di Città, c'era attesa per l'eventuale norma che prorogasse i termini per la regolarizzazione dei nuclei familiari degli occupanti. Il governo regionale ha deciso di stralciare la norma e se ne potrà riparlare, sempre che ce ne siano le condizioni politiche, solo con la finanziaria di fine anno. L'amministrazione comunale si trova invece, da subito, a dover monitorare la situazione di oltre cento famiglie a rischio sfratto (c'è anche chi lo ha già subito), con bambini a carico. "Nel caso di specie, l’utilità dell’operazione posta in essere con il presente atto deliberativo non è soltanto sociale ma è anche economica: in sostanza, è indubbio che l’ente viene sollevato dalle spese di gestione e manutenzione dell’immobile, che in caso di inutilizzo ricadrebbero, comunque, in toto sul Comune", si legge in un passaggio della delibera. Altre soluzioni normativamente praticabili non ne sono state individuate e così si sfrutteranno gli immobili dell'ente.