Emanuela Vallecchi vittima di femminicidio, domani sarà inaugurata una panchina rossa in sua memoria

La giovane fu uccisa dall'ex marito

Gela. Emanuela Vallecchi fu uccisa dall'ex marito. Una vicenda che ancora oggi segna con il dolore la sua famiglia e chi le voleva bene. Domani, dalle ore 18:30, sul lungomare Federico II di Svevia, nei pressi della capitaneria di porto, sarà inaugurata una panchina rossa, in sua memoria. L'iniziativa arriva da una mozione approvata dal civico consesso e presentata dal consigliere Lucia Lupo. La decisione è sostenuta dalla commissione servizi sociali e pari opportunità, presieduta dal consigliere Lorena Alabiso, e dall'assessorato ai servizi sociali, retta dall'assessore Valeria Caci.