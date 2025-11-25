Emanuela Vallecchi vittima di femminicidio, collocata la panchina in sua memoria

Commozione e ricordo hanno prevalso davanti a un femminicidio che cancello' i sogni e le speranze di futuro di Emanuela

Gela. Una panchina rossa in memoria di Emanuela Vallecchi, vittima di femminicidio e strappata ai suoi affetti più cari dal marito che la uccise. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata in serata sul lungomare Federico II di Svevia. C'erano i familiari della giovane e tutte le istituzioni politiche cittadine, il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. L'iniziativa è frutto della mozione presentata dal consigliere comunale Lucia Lupo (approvata in aula), che durante l'inaugurazione ha letto una poesia scritta da Rosalba Pingo e dedicata proprio ad Emanuela Vallecchi. La scelta di collocare una panchina rossa è pienamente sostenuta dalla commissione consiliare pari opportunità, con il presidente Lorena Alabiso, e dall'assessorato ai servizi sociali, retto da Valeria Caci. C'erano inoltre i consiglieri Antonella Di Benedetto e Antonio Moscato. Commozione e ricordo hanno prevalso davanti a un femminicidio che cancello' i sogni e le speranze di futuro di Emanuela.