Elipista, Regione impegna le somme per i lavori: M5s, "invertire la rotta è possibile"

Gela. L'iter, ormai da tempo, è stato trasferito in capo all'ente comunale, al culmine di procedure regionali assai farraginose. Sugli interventi di adeguamento dell'elipista di Brucazzi, adesso il dipartimento regionale della pianificazione strategica, che fa riferimento all'assessorato alla salute, ha impegnato le somme previste, 150 mila euro. Il decreto è stato pubblicato e successivamente saranno trasferiti a Palazzo di Città, sulla base del progetto di intervento. Il sindaco Di Stefano, in settimana, ha sollecitato, con nota ufficiale, il provvedimento della Regione. L'adeguamento dell'elipista è fondamentale per i casi di emergenza, con pazienti da trasferire in elisoccorso. "Ieri eravamo davanti al nostro ospedale, al fianco dell'amministrazione comunale Di Stefano e a tantissimi cittadini, per rivendicare il diritto sacrosanto ad avere una sanità pubblica degna di questo nome. Alle proteste noi abbiamo sempre accompagnato proposte concrete a difesa della sanità locale, come quella che si è concretizzata grazie al nostro deputato Nuccio Di Paola, che come gruppo consiliare ringraziamo. Nella legge regionale 3 del 2025 destina 150 mila euro al Comune di Gela per interventi di completamento e manutenzione dell'elipista, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Un'opera che offre un servizio fondamentale salvavita per il nostro territorio, un'opera attesa che per troppo tempo è stata lasciata all'incuria. Mentre la destra taglia sulla sanità pubblica noi, seppur dall'opposizione, dimostriamo che invertire la rotta è possibile. Con la pubblicazione odierna del decreto di impegno della somma di 150 mila euro, il Comune tramite gli uffici metterà in atto tutte le procedure per rendere operativa l'elipista h24. Noi Gela la cambiamo anche così", dice il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana. Gli uffici comunali dovranno attivarsi affinché siano concretizzati gli interventi, così favorendo lo stanziamento effettivo delle somme. Un'interrogazione sul tema era già stata presentata in aula consiliare dall'indipendente Antonella Di Benedetto.