Elipista pienamente attiva, pronta anche per i voli d'emergenza notturni

L'intervento nell'elipista di Brucazzi

Gela. L'elipista per le emergenze mediche è pienamente attiva, adesso anche per i voli notturni. Lo ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio dopo un ulteriore sopralluogo. "Si tratta di un intervento di particolare importanza per il territorio, che consentirà alle eliambulanze di utilizzare la struttura anche nelle ore notturne, garantendo maggiore tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza e un servizio più adeguato alle esigenze della nostra comunità. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell’Alamministrazione comunale guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano, con il contributo del rup Roberto Capizzello e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento. Continuiamo a lavorare per migliorare le infrastrutture e i servizi a disposizione dei cittadini", dice Di Dio. I cinquestelle hanno lavorato al finanziamento, arrivato con un emendamento del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola nella legge finanziaria regionale. "L’elipista della zona Industriale è oggi pienamente operativa anche per i voli notturni. Si conclude così un intervento di grande rilevanza per il territorio, che consentirà alle eliambulanze di utilizzare la struttura senza limitazioni legate agli orari, aumentando la tempestività e l’efficacia degli interventi di emergenza sanitaria. Un risultato importante che nasce anche da un percorso politico e istituzionale portato avanti con determinazione dal Movimento cinquestelle e che vede un ruolo fondamentale dell’onorevole Nuccio Di Paola, che all’Assemblea Regionale Siciliana ha proposto l’emendamento che ha consentito di dare impulso alla realizzazione dell’intervento. A Gela, poi, il lavoro è stato seguito con attenzione e costanza dal presidente del consiglio comunale Paola Giudice e dai consiglieri comunali, che si sono occupati in prima persona di mantenere alta l’attenzione sull’iter e di accompagnare il percorso fino al suo completamento, affinché una risorsa così importante per la sicurezza e il diritto alla salute dei cittadini diventasse finalmente pienamente fruibile.

L Quando la politica riesce a trasformare una proposta in un’opera concreta e in un servizio migliore per i cittadini, ha assolto fino in fondo al proprio compito. L’adeguamento dell’elipista è un esempio di come il lavoro istituzionale, quando è accompagnato da determinazione e attenzione ai bisogni del territorio, possa produrre risultati tangibili. Il Movimento cinquestelle esprime inoltre apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano, dagli uffici comunali, dal rup e da tutti i tecnici e professionisti che, a vario titolo, hanno contribuito alla conclusione dei lavori. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso e per aver trasformato un percorso amministrativo complesso in un risultato concreto a beneficio dell’intera comunità. L’abilitazione ai voli notturni dell’elipista rappresenta, infatti, molto più di un’opera pubblica: significa poter garantire, anche nelle ore notturne, una risposta più rapida in caso di emergenza e offrire un ulteriore strumento a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini", così fa sapere il coordinatore territoriale Filippo Rapicavoli.