Elezioni comitati quartiere, Giudice: "Dati affluenza dicono che la città sta partecipando"

Il commento del presidente della commissione affari generali

Gela. I dati di affluenza registrati dal Comune per il voto destinato ai comitati di quartiere vengono ritenuti molto positivi dal presidente della commissione consiliare affari generali, Giovanni Giudice, che ha lavorato insieme agli altri componenti e alle rappresentanze dei quartieri, al regolamento che ha permesso le consultazioni odierne. “Sono orgoglioso di vedere come la città stia rispondendo bene alle elezione dei comitati di quartiere. È stato un lungo lavoro, oggi ripagato dalle immagini dei nostri concittadini che affollano i gazebo. Volevamo consegnare uno strumento di grande democrazia partecipata e la risposta dei cittadini non si è fatta attendere”, dice Giudice.