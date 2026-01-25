Elezioni comitati quartiere, alle 14 hanno votato 2.736 cittadini

I primi dati di affluenza

Gela. Il Comune comunica i primi dati ufficiali relativi all’affluenza alle elezioni dei comitati di quartiere, aggiornati alle ore 14. Hanno votato complessivamente 2.736 cittadini, con una partecipazione distribuita su tutte le otto aree urbane in cui è suddiviso il territorio comunale. Nel dettaglio, l’affluenza registrata è la seguente: Area 1 (380 votanti), Area 2 (478), Area 3 (132), Area 4 (230), Area 5 (400), Area 6 (350), Area 7 (260), Area 8 (290) Area 9 (216). I dati evidenziano una buona partecipazione dei cittadini a questo importante appuntamento di democrazia partecipata, che rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento del dialogo tra istituzioni e quartieri. Il Comune ringrazia i cittadini che hanno già espresso il proprio voto e ricorda che le operazioni elettorali proseguiranno secondo il calendario stabilito. Ulteriori aggiornamenti sull’affluenza verranno comunicati nel corso della giornata.