Elena Varvello vince il SuperMondello e Premio Mondello Giovani

PALERMO (ITALPRESS) – E’ Elena Varvello con La vita sempre (Guanda) a vincere il Premio SuperMondello e il Premio Mondello Giovani 2026. I due riconoscimenti sono stati assegnati al Teatro Massimo di Palermo nell’ambito della cerimonia di premiazione dell

PALERMO (ITALPRESS) – E’ Elena Varvello con La vita sempre (Guanda) a vincere il Premio SuperMondello e il Premio Mondello Giovani 2026. I due riconoscimenti sono stati assegnati al Teatro Massimo di Palermo nell’ambito della cerimonia di premiazione della 52a edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello.

Elena Varvello con La vita sempre (Guanda), Antonella Lattanzi con Chiara (Einaudi), Tommaso Giagni con La fabbrica e i ciliegi (Ponte alle Grazie), sono i vincitori del Premio Mondello per la sezione Opera Italiana. Il Premio Opera Critica è andato a Rita Svandrlik con Scrivere per esistere (Carocci). I vincitori sono stati designati dal Comitato di Selezione presieduto da Maria Concetta Di Natale e composto dagli scrittori e critici Viola Ardone, Silvia Avallone e Paolo Giordano.

Il vincitore del Premio Autore Straniero, indicato dal Giudice monocratico Vanni Santoni e proclamato lo scorso maggio nell’ambito della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, è lo scrittore ungherese Làszlò Krasznahorkai.

Assegnato il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia a Giampaolo Frezza, autore di Palermo spasima (Rubbettino) e il Premio Speciale del Presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese ad Annamaria Andreoli, autrice di Io Pirandello, uomo del caos (Rizzoli).

Il Premio Letterario Internazionale Mondello è organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese.

«Il Premio Mondello rappresenta oggi una tappa imprescindibile per il panorama culturale e letterario dell’intero Paese, oltre a radicare il proprio valore a Palermo e in Sicilia. Questa prestigiosa occasione nasce dalla proficua collaborazione che lega la Fondazione Sicilia a realtà d’eccellenza come la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Comune di Palermo e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese. E’ un cammino appassionato di esplorazione delle opere narrative, dove le giovani generazioni assumono un ruolo da vero motore all’interno della giuria. Con l’entusiasmo e la visione degli studenti, la manifestazione si conferma uno straordinario laboratorio di idee, capace di affinare il senso critico delle lettrici e dei lettori di domani e di arricchire il dibattito culturale presente attraverso il valore dell’inclusione e del dialogo» ha dichiarato Maria Concetta Di Natale, presidente Fondazione Sicilia.

«Il Salone Internazionale del Libro di Torino è onorato di salutare la cinquantaduesima edizione del Premio Mondello che con il lavoro costante, la passione per la ricerca, aggiunge ogni anno prestigio alla sua lunga storia. E costruisce la grande occasione, per autrici e autori, di essere degnamente e seriamente letti, ascoltati, celebrati. Il Premio Mondello da sempre segue il movimento della lingua e della letteratura italiana, della capacità e della vitalità del racconto, del volo delle parole. Con l’attenzione e la cura verso il pubblico dei giovani lettori e lettrici, che costituiscono il presente e il futuro della nostra cultura, della nostra creatività e immaginazione. Il compito del Salone del Libro e del Premio Mondello coincidono dunque per la missione culturale al servizio di chi legge e di chi scrive: è la grande fiducia nel lavoro editoriale» è il commento di Annalena Benini, Direttrice Editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino.

«Da cinquantadue anni il Premio Mondello ricorda alle lettrici ed ai lettori italiani che Palermo e la Sicilia sono terra di letteratura e di chi la scrive, a partire da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia fino a Goliarda Sapienza, Andrea Camilleri e diversi contemporanei, che hanno inventato storie e romanzi monumentali capaci di “rinnovare i popoli e rivelare la vita”, come leggiamo sul fregio del Teatro Massimo. Anche in questa edizione, le scrittrici e gli scrittori rinnovano il canone e rivelano la vita dell’Italia di oggi e dell’Italia recente, del tempo della liberazione, di quel fuoco che è la giovinezza ed i misteri del crescere e dei sentimenti. Personalmente è la prima volta che sono coinvolto in questo glorioso premio e dico dunque grazie per il lavoro svolto alla Fondazione Sicilia, alla passione della presidente, la professoressa Maria Concetta Di Natale; dico grazie alla direttrice del nostro Salone Internazionale del Libro Annalena Benini ed al comitato di selezione composto da Viola Ardone, Silvia Avallone e Paolo Giordano. Tra Palermo e Torino, uno dei più importanti premi del paese mostra ai lettori e lettrici, giovani e meno giovani, una strada sicura per vivere meglio: leggere» dichiara Andrea Ganelli, presidente della Fondazione Circolo dei lettori.

Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura “Lauro Chiazzese” sottolinea che “per noi è un onore continuare a collaborare con il Premio Mondello e soprattutto con la Fondazione Sicilia. L’idea di poter premiare una professoressa, studiosa di Luigi Pirandello, che ha scritto il libro “Io, Pirandello, uomo del caos”, ci sembrava il miglior modo per festeggiare il Premio Mondello, ma anche per anticipare quello che sarà il nostro Premio Nazionale Luigi Pirandello”.

-foto ufficio stampa Fondazione Sicilia (ph. yuma martellanz) –

(ITALPRESS).