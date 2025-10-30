Educazione alimentare e creatività, scuola di Pozzallo vince contest nazionale

POZZALLO (ITALPRESS) - Sorrisi, colori e tanta emozione. Sono i tre elementi che hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione del contest nazionale "Attiviamoci con l'arcobaleno in tavola" vinto d...

POZZALLO (ITALPRESS) - Sorrisi, colori e tanta emozione. Sono i tre elementi che hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione del contest nazionale "Attiviamoci con l'arcobaleno in tavola" vinto dall'Istituto comprensivo "Rogasi" di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il contest nazionale, incentrato sul tema della corretta alimentazione, ha visto le classi del plesso "Raganzino" dell'istituto pozzallese, prendere spunto da un coinvolgente brano musicale "L'Arcobaleno in tavola", un videoclip coreografato che ha promosso, in modo divertente e partecipato, i benefici del consumo di frutta e verdura. Il video degli studenti siciliani ha raccolto i consensi della giuria nazionale, composta dai campioni del Team Illumina di Sport e Salute, che ha valutato gli oltre 3.000 elaborati provenienti da più di 4.000 classi di 1.074 plessi scolastici in tutta Italia. Sul palco del cineteatro Giardino sono saliti i piccoli protagonisti che si sono esibiti nel video premiato, sotto gli occhi dei due testimonial del Team Illumina Valerio Vermiglio, già capitano della Nazionale azzurra di volley e vicecampione olimpico ad Atene 2004, ed il due volte campione del mondo di karate, Stefano Maniscalco, oltre al Direttore della Direzione Scuola e Sostenibilità di Sport e Salute, Teresa Zompetti. Particolarmente commossi, non solo i piccoli premiati, ma anche le insegnanti e i genitori presenti all'appuntamento a cui ha partecipato anche il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. "Oggi Pozzallo è in festa - ha detto sul palco il primo cittadino -. Ricevere un premio così importante su scala nazionale per una realtà come la nostra ci riempie di gioia e di soddisfazione". Dopo la premiazione, spazio all'attività sportiva coordinata dai tutor di "Scuola Attiva", il progetto di Sport e Salute e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, che promuove l'attività motoria e fisica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia.

