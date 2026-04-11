Ecorigen-Volley Valley, Bonaccorso: "E' necessaria una prestazione di alto livello"

A cinque giornate dal termine della regular season, un successo giallorosso permetterebbe al sodalizio caro a Claudio Guarnera di ampliare in maniera importante il distacco dal quarto posto.

Gela. Scontro diretto in chiave playoff per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, che domani al PalaLivatino dovrà vedersela con il Volley Valley di Catania, quarta forza del girone con un punto in meno rispetto alle giallorosse e al Melilli. A cinque giornate dal termine della regular season, un successo giallorosso permetterebbe al sodalizio caro a Claudio Guarnera di ampliare il distacco dal quarto posto.

“Ci aspettiamo di fare una grande partita perché è necessaria una prestazione di alto livello. È importante vincere, è inutile nasconderci. Sarà una partita fondamentale, per non dire decisiva, per il prosieguo del campionato e perché vogliamo raggiungere l’obiettivo playoff - dichiara ai nostri microfoni Massimo Bonaccorso, direttore sportivo dell’Ecorigen Nuova Città di Gela -. Tutte le rimanenti partite sono delle finali, le ragazze ne sono consapevoli e stanno spingendo per raggiungere un obiettivo che nel girone d’andata sembrava quasi smarrito. Disputando un’ottima seconda fase, però, siamo rientrati in corsa”.