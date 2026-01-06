Ecorigen, una “figlia di Gela” per Rigano: ufficiale l’arrivo di Jennifer D’Antoni

Il club giallorosso rinforza il proprio organico ingaggiando Jennifer D’Antoni, schiacciatrice classe ‘02 in prestito dal Volley Gela.

Gela. Colpo in casa Ecorigen Nuova Città di Gela. Ingaggiata, nel ruolo di schiacciatrice, Jennifer D’Antoni, in prestito dal Volley Gela. L’atleta classe ‘02 approda alla corte giallorossa dopo aver disputato la prima parte di stagione con la Bricocity AC2 Volley Zafferana. Lo scorso anno, invece, ha indossato la maglia del Volley Valley di Catania sfiorando la promozione in Serie B1, ottenuta precedentemente con l’Alba Verde di Caltanissetta.

"Jenny è una giocatrice duttile, oltre ad essere una gelese doc, le sue qualità tecniche e la sua grinta ci saranno utili per il proseguo del campionato - dichiara il ds Massimo Bonaccorso -. Si è presentata un'occasione di mercato e non abbiamo perso tempo a coglierla".