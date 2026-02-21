Ecorigen-Terrasini, Lo Iacono: "Giocheremo con rispetto degli avversari ma senza paura"

Appuntamento al PalaLivatino fissato per le 18 di domani.

Gela. Reduce da un ottimo momento di forma fisica e mentale, l’Ecorigen Nuova Città di Gela fronteggerà domani al PalaLivatino il Volley Terrasini per raccogliere altri tre punti ed agguantare la zona playoff. Il secondo posto dista due punti, mentre il terzo uno solo.

All’andata le giallorosse si aggiudicarono il confronto calando il solito tris anche lontane dall’impianto gelese. Stavolta il pubblico sarà a loro favore ed il margine di errore sarà inevitabilmente limitato visto il momento del campionato e vista l’attuale fisionomia della classifica del girone L.

"Affronteremo la gara di domenica contro il Volley Terrasini con rispetto ma senza paura - dichiara ai microfoni della società la schiacciatrice Doriana Lo Iacono -. Sarà una partita che può riservarci delle sorprese ma noi dobbiamo fidarci di noi stesse e del lavoro che svolgiamo settimanalmente".