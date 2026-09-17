Ecorigen, delineato il quadro delle amichevoli: quattro test match in vista per le giallorosse

Dopo il Marsala, le giallorosse si confronteranno con Volley Valley, Teams A2A Volley Catania e PVT Modica, quest’ultima in una sorta di doppio confronto.

Gela. Nuovi test match in vista per la Nuova Città di Gela, che tra il 26 settembre e il 9 ottobre disputerà quattro amichevoli. Dopo il Marsala, le giallorosse si confronteranno con Volley Valley, Teams A2A Volley Catania e PVT Modica, quest’ultima in una sorta di doppio confronto.

La prima, come anticipato, si terrà il 26 settembre e avrà luogo al PalaLivatino. Il successivo 3 ottobre, le giallorosse saranno di scena a Catania, mentre tre giorni dopo saranno ospiti della formazione modicana. Il 9 ottobre, infine, sarà la PVT Modica ad approdare al PalaLivatino.

Un’occasione, per le ragazze di Aceto, per testare sul parquet quanto assimilato in allenamento nel corso di queste settimane di preparazione.