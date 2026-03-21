Ecorigen-Crotone, Curti: "Siamo più mature e consapevoli rispetto all'andata"

Con rinnovata consapevolezza e brillantezza, l’Ecorigen riceve al PalaLivatino il Crotone, prima squadra a battere la corazzata giallorossa nel girone d’andata della competizione.

Gela. Con rinnovata consapevolezza e brillantezza, l’Ecorigen riceve al PalaLivatino il Crotone, prima squadra a battere la corazzata giallorossa nel girone d’andata della competizione.

“La gara di domani sarà molto importante, in questo momento siamo seconde e ci teniamo a mantenere quella posizione. Crotone è stata la prima squadra a batterci e per noi è una partita molto importante e sentita - dichiara ai nostri microfoni Gea Penelope Curti, palleggiatrice dell’Ecorigen Nuova Città di Gela -. Vogliamo esprimere al meglio il nostro gioco e vogliamo portare a casa una vittoria, è il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo”.

Da allora la squadra ha subito diversi cambiamenti sotto vari aspetti. La prima novità riguarda la panchina, visto che all’andata le giallorosse erano ancora guidate da Gianpiero Rigano, sostituito successivamente da Dario Messana.

“Crotone troverà un’Ecorigen diversa e cresciuta sotto ogni punto di vista. Siamo più mature e abbiamo più consapevolezza dei nostri punti di forza e di debolezza - conclude Curti -. I tanti cambiamenti hanno reso la squadra più unita”.