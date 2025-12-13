Ecorigen, arriva al PalaLivatino la capolista Orlandina

Quotidiano di Gela

A caccia del sorpasso le giallorosse, che in caso di vittoria scavalcherebbero le avversarie in attesa della sfida del Melilli, in cima alla classifica a pari punti con l’Orlandina.

13 dicembre 2025 18:10
Gela. In scena al PalaLivatino il big match di giornata del campionato di Serie B2. Ecorigen Nuova Città di Gela e Orlandina Volley saranno protagoniste, domani pomeriggio alle 18, di una sfida che si preannuncia emozionante. Da una parte le giallorosse, reduci dalla seconda sconfitta in esterna di fila. Viene da una sconfitta anche l’Orlandina, la prima di un campionato fino ad allora impeccabile e condito esclusivamente da vittorie. Entrambe le squadre cercano il riscatto immediato, seppur con obiettivi diversi. A caccia del sorpasso le giallorosse, che in caso di vittoria scavalcherebbero in classifica le avversarie in attesa della sfida del Melilli, anch’esso in cima alla classifica del girone. L’Orlandina, con una vittoria, allontanerebbe ulteriormente le giallorosse e consoliderebbe il primato.

