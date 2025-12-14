Ecorigen ancora ko: la capolista Orlandina si aggiudica il big match col punteggio di 3-1

Ammontano a tre, adesso, le sconfitte stagionali dell’Ecorigen Nuova Città di Gela dopo i ko a Crotone e Catania.

Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela ancora ko. L’Orlandina Volley si impone al PalaLivatino col punteggio di 1-3 dopo aver rimontato, con grande cuore, la formazione giallorossa. Nel primo set del match regna l’equilibrio e il sestetto di casa riesce a portare momentaneamente il muso avanti con un buon 27-25. La rimonta ospite, però, non tarda ad arrivare. 16-25 e 22-25 i punteggi dei parziali centrali dell’incontro. Le giallorosse non riescono poi nell’intento di allungare la gara e portarla al tie-break rubando un buon punto alla capolista, che con un 20-25 si aggiudica anche l’ultimo set dell’incontro, tornando a casa col bottino pieno e lasciando a bocca asciutta la compagine di casa, alla prima sconfitta casalinga stagionale. Ammontano a tre, adesso, le sconfitte stagionali dell’Ecorigen Nuova Città di Gela dopo i ko a Crotone e Catania.