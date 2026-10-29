UFFICIALE Ecoplast Volley, si dividono le strade con Andrea Simanella

Fulmine a ciel sereno in casa Ecoplast Volley: il club rossonero ha ufficialmente salutato Andrea Simanella, schiacciatore palermitano che ha risolto il proprio contratto con la squadra.

Gela. A sorpresa, l’Ecoplast Volley saluta Andrea Simanella, perno dell’organico rossonero e artefice della promozione in B della passata stagione. Ufficiale la risoluzione consensuale tra il club locale e lo schiacciatore palermitano, resa nota in mattinata dalla stessa società. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che vede protagonista uno degli elementi più importanti del roster gelese, che fa le valigie dopo appena due gare di campionato.

“L’Ecoplast Volley comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Andrea Simanella - scrive il club -. La Società ringrazia Andrea per l’impegno profuso nella sua esperienza con i colori rossoneri, augurandogli le migliori fortune per la sua carriera”.