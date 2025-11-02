Ecoplast Volley passa a Pedara, 3-0 per i gelesi e prestazione convincente

Vittoria in trasferta

Gela. Primo successo esterno stagionale per l’Ecoplast Volley, che trionfa sul campo del Giavì Pedara con un rotondo 3-0: 17-25, 21-25 e 13-25 i punteggi dei tre parziali. Nell’arco dei primi due i biancorossi hanno trovato dinanzi a sé una squadra agguerrita e con tanta voglia di ben figurare davanti al proprio pubblico contro una squadra forte ed attrezzata. Dopo aver vinto i primi due set, però, l’Ecoplast ha ipotecato la vittoria aggiudicandosi con grande autorità l’ultimo parziale di gara, con i padroni di casa che non sono riusciti nell’intento di riaprire la sfida.