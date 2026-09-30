Ecoplast Volley, Ferro: “Puntiamo a essere una delle sorprese del campionato”

Matricola della competizione, la formazione di Ferro vuole giocarsela con chiunque mantenendo alte le proprie ambizioni.

Gela. Sorrisi e tanto entusiasmo, sabato pomeriggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Ecoplast Volley, dal 17 ottobre protagonista in Serie B maschile. La società ha presentato il nuovo organico e lo staff tecnico e dirigenziale a sponsor e organi di stampa, in attesa dell’inizio di un cammino che si preannuncia entusiasmante. Pur essendo una matricola, la formazione gelese vuole giocarsela a viso aperto con tutti, senza timori reverenziali. L'obiettivo è quello di restare con i piedi per terra e di ritagliarsi il ruolo di squadra rivelazione di un torneo che l'Ecoplast Volley disputerà per la prima volta nella sua storia.

“Per noi è l’inizio di una nuova avventura, la stagione è alle porte ed è doveroso darle la giusta attenzione - dichiara ai nostri microfoni Giovanni Blanco, direttore generale del club -. Siamo entusiasti e c’è grande voglia di migliorare e di crescere”.

“Sono qui per merito di Giovanni Blanco, che conosco da diversi anni. Quando ci siamo sentiti non ci ho pensato due volte prima di accettare l'incarico - spiega Nicola Ferro, nuovo allenatore dell’Ecoplast Volley -. Credo sia presto per fare delle previsioni ma da quello che ho visto credo che potremmo essere una delle sorprese del campionato. È una squadra composta da tanti giovani e da qualche elemento più esperto, ma se continuiamo ad allenarci con questa intensità possiamo toglierci qualche bella soddisfazione”.

La preparazione in vista della nuova stagione va avanti ormai da diverse settimane e il gruppo sembra aver già avuto modo di trovare la giusta alchimia. I test match svolti nel corso dell’ultimo mese hanno dato parecchi spunti positivi a coach Ferro e all’intero staff dirigenziale. Sarà comunque il campo a dare il responso definitivo, stabilendo se il lavoro svolto è stato efficace o se strada facendo servirà intervenire sul mercato. La Serie B è un campionato ben diverso dalla C, e l'Ecoplast Volley ne è consapevole: per questo vuole presentarsi all'appuntamento con la storia senza farsi trovare impreparata.

“Sono contentissimo di far parte di questa società, mi trovo bene a Gela. In allenamento stiamo spingendo tanto ottenendo anche buoni risultati e non vediamo l’ora di cominciare - dichiara con entusiasmo l’opposto Andrea Di Giunta -. Il gruppo è molto unito, mi trovo bene con tutti e faremo in modo che si crei sempre più sintonia”.

“I ragazzi stanno continuando a conoscersi sempre di più, nella pallavolo è il gruppo che conta - afferma Serena Pane -. Siamo soddisfatti di quanto visto nei test match e ne faremo ancora altri prima dell’inizio del campionato, previsto per il 17 ottobre sul campo del Rende”.