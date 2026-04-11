Ecoplast-Pozzallo, Blanco: "Dobbiamo dare seguito al nostro percorso"

In caso di successo, i rossoneri consoliderebbero aritmeticamente il primato in classifica in vista dei playoff.

Gela. Reduce dal trionfo in Coppa Sicilia, l’Ecoplast Volley si appresta a fronteggiare, oggi al PalaLivatino alle 18, il Gabbiano Pozzallo. In caso di successo, i rossoneri consoliderebbero aritmeticamente il primato in classifica in vista dei playoff.

“Sarà una gara importante, abbiamo bisogno di vincere e dare seguito a questo percorso. È fondamentale che la squadra sia compatta e che giochi come fatto nelle ultime partite contro squadre competitive - dichiara Giovanni Blanco, centrale e direttore generale dell’Ecoplast Volley -. Se tutto va bene, vincendo questa partita siamo matematicamente primi nel nostro raggruppamento in attesa dei risultati dell’altro girone. Nella migliore delle ipotesi potremmo essere in cima alla classifica generale, ed in tal caso giocheremmo la finalissima playoff di ritorno al PalaLivatino”.