Ecoplast-Misterbianco, Antecini: “L’ultima vittoria ci ha dato la carica per far bene”

Di scena alle 18 al PalaLivatino la sfida fra Ecoplast Volley e Misterbianco, ottava forza del girone B.

Gela. In virtù di un entusiasmo che va rinnovandosi settimana dopo settimana, l’Ecoplast Volley continua la propria corsa verso il salto di categoria. A Giarre, lo scorso weekend, i rossoneri hanno dilatato il divario dagli etnei di altri tre punti. Il secondo posto, così facendo, dista quattro lunghezze. Un gap più o meno ampio ma che non deve portare gli uomini di Luciano Zappalà ad abbassare la guardia e sottovalutare il resto delle partite.

“La vittoria contro Giarre ci ha dato carica e grinta per affrontare al meglio la settimana - afferma Riccardo Antecini, palleggiatore dell’Ecoplast Volley -. Siamo felici per il risultato che abbiamo portato a casa domenica scorsa e questo ci dà la motivazione giusta per spingere ancor di più con l’obiettivo di far bene fino alla fine”.

La vittoria del campionato passa anche dalla sfida di oggi pomeriggio contro il Volley Misterbianco, ospite al PalaLivatino al cospetto della capolista del girone B. Gli etnei scenderanno in campo per difendere il proprio piazzamento distante due lunghezze dalla zona rossa del girone e per fare bella figura dinanzi alla prima della classe. Motivo per cui l’Ecoplast dovrà affilare le armi se vuole raccogliere altri tre punti fondamentali in ottica promozione.

“Sarà una partita tosta in cui servirà concentrazione, entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo secondo per spuntarla - conclude Antecini -. Noi però avremo la fortuna di avere i nostri tifosi pronti a sostenerci fino alla fine”.