Ecoplast-Don Orione, Simanella: "Sarà una gara secca e ci toccherà dare tutto quello che abbiamo"

Gela. L’Ecoplast Volley, forte di un primo posto difeso e consolidato weekend dopo weekend, si appresta a disputare la semifinale di Coppa Sicilia contro la Don Orione Capacense, seconda classificata del girone A. In palio la finale della competizione in programma per il mese di aprile. I rossoneri riceveranno, oggi alle 18, la formazione palermitana tra le mura del PalaLivatino.

“La stagione sta andando come la società voleva. Stiamo rispettando le aspettative nonostante sia un percorso difficile - dichiara Andrea Simanella, schiacciatore dell’Ecoplast Volley -. Oggi affronteremo la seconda dell’altro girone e sarà una gara secca. Non c’è il fattore campionato e non si parla di un punto che si può recuperare strada. Ci giocheremo tutto oggi e dovremo dare tutto quello che abbiamo senza sottovalutare gli avversari che hanno un buono organico e potranno metterci in difficoltà”.