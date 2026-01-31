Ecoplast, al via il girone di ritorno: a Modica il primo impegno della seconda parte del torneo
Caci e compagni sono reduci dalla finale di Coppa Sicilia raggiunta lo scorso weekend dopo la vittoria in semifinale contro la Don Orione Capacense.
Gela. Riprende il cammino in campionato dell’Ecoplast Volley, protagonista oggi pomeriggio al Geodetico di Modica per affrontare l’US Volley, sesta compagine del raggruppamento ben distante dal primato mantenuto dalla formazione rossonera. Servirà grande cuore per dare seguito alla lunga scia di vittorie inanellate e continuare a sognare il salto di categoria.
Caci e compagni sono reduci dalla finale di Coppa Sicilia raggiunta lo scorso weekend dopo la vittoria in semifinale contro la Don Orione Capacense. Un primo traguardo raggiunto che può solo motivare l’organico agli ordini di Luciano Zappalà in vista di un girone di ritorno che si prospetta entusiasmante.