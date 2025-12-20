Ecoplast, a Paternò l’ottava vittoria in campionato: etnei sconfitti 3-0
Grazie a questo successo, l’Ecoplast si affaccia al 2026 con maggiore entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi, con il salto di categoria nel mirino.
A cura di Giovanni Indovina
21 dicembre 2025 00:13
Gela. L’Ecoplast Volley chiude il proprio 2025 con l’ennesima vittoria di un campionato sontuoso. Paternò Volley steso a domicilio con un rotondo 3-0 (24-26, 12-25, 21-25), frutto di una prestazione autoritaria da parte dell’organico rossonero, che torna a Gela con il bottino pieno.
