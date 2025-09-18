Eccellenza sicilana, Salvo Bianca sarà premiato al Festival dello sport
Oltre venticinque i titoli italiani vinti, che vanno ad aggiungersi ai nove record nazionali stabiliti
A cura di Giovanni Indovina
18 settembre 2025 15:47
Gela. Non accennano a terminare le soddisfazioni per l’atleta gelese Salvatore Bianca, che al Festival dello Sport di Taormina verrà premiato per quanto di buono fatto nel corso dell’anno e, più in generale, nella sua giovane ma prestigiosa carriera. Oltre venticinque i titoli italiani vinti, che vanno ad aggiungersi ai nove record nazionali stabiliti. Tra i vari ospiti alla kermesse anche il campione del mondo del 2006 Gianluca Zambrotta, protagonista in Serie A con Juventus e Milan.