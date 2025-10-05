Eccellenza, il Niscemi scalda i motori in attesa del Vittoria

Quotidiano di Gela

Il primo approccio con l’Eccellenza non è stato dei migliori, con una sconfitta a Melilli e due pareggi interni contro Nebros e Leonzio.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
05 ottobre 2025 09:00
Niscemi
Sport
Calcio
Niscemi. A quota zero vittorie in campionato dopo un avvio al di sotto delle aspettative, il Niscemi è chiamato a reagire. Il primo approccio con l’Eccellenza non è stato dei migliori, con una sconfitta a Melilli e due pareggi interni contro Nebros e Leonzio. La prossima giornata, i gialloverdi fronteggeranno una delle squadre più attrezzate del girone, il Vittoria, che dalla propria avrà anche il fattore casa. Le due compagini si sono già affrontate mercoledì per l’andata degli ottavi di Coppa Italia, ma la sfida è terminata a reti bianche. Già questa domenica ci sarà il secondo round, seppur la competizione e la posta in palio siano differenti. Alle 15:30 il fischio d’inizio allo stadio “Cosimo” di Vittoria.

