Eccellenza, il Niscemi scalda i motori in attesa del Vittoria

Il primo approccio con l’Eccellenza non è stato dei migliori, con una sconfitta a Melilli e due pareggi interni contro Nebros e Leonzio.

Niscemi. A quota zero vittorie in campionato dopo un avvio al di sotto delle aspettative, il Niscemi è chiamato a reagire. Il primo approccio con l’Eccellenza non è stato dei migliori, con una sconfitta a Melilli e due pareggi interni contro Nebros e Leonzio. La prossima giornata, i gialloverdi fronteggeranno una delle squadre più attrezzate del girone, il Vittoria, che dalla propria avrà anche il fattore casa. Le due compagini si sono già affrontate mercoledì per l’andata degli ottavi di Coppa Italia, ma la sfida è terminata a reti bianche. Già questa domenica ci sarà il secondo round, seppur la competizione e la posta in palio siano differenti. Alle 15:30 il fischio d’inizio allo stadio “Cosimo” di Vittoria.