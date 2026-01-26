Eccellenza, il Niscemi ferma sul 2-2 il Vittoria
Quinto centro stagionale per Bojang, mentre l’altra rete porta la firma di Arquin, al primo gol con la nuova maglia.
Niscemi. In una giornata destinata a rimanere negativamente negli annali per la frana che ha colpito la città, il Niscemi ferma il Vittoria sul punteggio di 2-2 e raccoglie un buon punto dinanzi al proprio pubblico. Quinto centro stagionale per Bojang, mentre l’altra rete porta la firma di Arquin, al primo gol con la nuova maglia. I gialloverdi rimangono all’ottavo posto in classifica, avanti di otto lunghezze rispetto ai playout.
Ko al “Presti”, invece, per Vigor Gela e Terranova, sconfitte a domicilio da Megara ed Academy Sporting Eubea per 0-2 e 0-6. Weekend amaro anche per il Real Gela, all’ottavo posto in Prima Categoria, che si arrende per 3-1 sul campo dei Ragusa Boys.