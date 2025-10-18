Eccellenza, anticipo ricco di emozioni per il Niscemi
Sorridono Niscemi e Real Gela, che trionfano contro Leonfortese e Ragusa Boys rispettivamente per 3-0 e 2-1.
A cura di Giovanni Indovina
18 ottobre 2025 19:08
Niscemi. Scacco matto del Niscemi in casa della Leonfortese, battuta con un rotondo 3-0. Dinanzi ad una bella cornice di pubblico ospite, i gialloverdi sbancano Calascibetta e salgono momentaneamente all’ottava posizione in classifica, in attesa delle sei sfide di domani. Decisive ai fini del punteggio finale le reti di Bojang, Aramburu e Diaw.
In Prima Categoria, invece, il Real Gela supera il Ragusa Boys per 2-1 con le reti di Deoma e Caci.