E’ morto Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto di Sanremo

ROMA (ITALPRESS) - E' scomparso il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra e arrangiatore si è spento all'età di 69 anni all'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era stato ricoverato d'urgenza per severe complicazioni. Lo conferma l'ufficio stampa del nosocomio, ribadendo la richiesta di massima riservatezza da parte della famiglia. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Giuseppe Vessicchio, meglio conosciuto come Peppe, era nato a Napoli il 17 marzo del 1956. Direttore d'orchestra, arrangiatore era anche un personaggio televisivo, noto soprattutto per il suo ruolo di direttore d'orchestra al Festival di Sanremo. Vessicchio muove i primi passi nel mondo della musica proprio nella sua Napoli, dove realizza dischi per celebri cantanti della musica leggera e non, come Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri. Il passo successivo è la collaborazione con Gino Paoli, con il quale scrive a quattro mani grandi successi come "Ti lascio una canzone", "Cosa farò da grande" e "Coppi". E' tra i fondatori del gruppo cabarettistico "I Trettrè", occupandosi del lato musicale, suonando chitarra e pianoforte. Ma il suo principale amore resta la musica. Prende parte ad alcune produzioni televisive come "Và pensiero", "Di che vizio sei?", "Club 92", "Buona Domenica", "Viva Napoli", "Note di Natale". Ma a renderlo davvero popolare è il suo ruolo di direttore d'orchestra al Festival di Sanremo a partire dal 1990. Riceve il premio come migliore arrangiatore nel 1994, 1997 e 1998. Nell'edizione del 2000 riceve anche il premio dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Come direttore d'orchestra ha vinto quattro edizione del Festival: nel 2000 con "Sentimento" degli Avion Travel, nel 2003 con "Per dire di no" di Alexia, nel 2010 con "Per tutte le volte che" di Valerio Scanu e nel 2011 con "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni. Vessicchiè è stato anche insegnante di musica e direttore d'orchestra nel talent "Amici" di Maria De Filippi.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).