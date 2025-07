E’ morto Michael Madsen, la star dei film di Quentin Tarantino aveva 67 anni

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' morto Michael Madsen. L'attore statunitense, celebre per le sue partecipazioni ai film come "Le Iene" e "Kill Bill" di Quentin Tarantino e Donnie Brasco di M...

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' morto Michael Madsen. L'attore statunitense, celebre per le sue partecipazioni ai film come "Le Iene" e "Kill Bill" di Quentin Tarantino e Donnie Brasco di Mike Newell, era nato a Chicago il 25 settembre del 1957 ed è stato trovato morto nella sua casa di Malibu.

Il decesso sarebbe dovuto ad un arresto cardiaco, come ha riferito in una e-mail inviata al "The Guardian" dal suo agente Ron Smith.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).