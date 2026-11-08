Lutto È morto Melo Russo, guidò la Juventina Gela alla storica promozione in Serie D nel 1987

Il tecnico catanese fu protagonista di una lunga cavalcata in panchina. Aveva 87 anni.

Gela Il calcio siciliano perde uno dei suoi allenatori più conosciuti. È morto ieri sera, all'età di 87 anni, Melo Russo, tecnico che ha legato una parte importante della propria carriera anche alla città di Gela, dove nella stagione 1986/87 guidò la Juventina Gela alla conquista del campionato e alla storica promozione in Serie D.

Un'annata rimasta nella memoria degli appassionati di calcio gelesi, caratterizzata da una lunga e avvincente cavalcata, con la Juventina protagonista di un serrato confronto con l'Acireale allenato da Busetta. Una squadra che seppe costruire il proprio successo attraverso il contributo di un gruppo composto da giocatori di qualità ed elementi profondamente legati al territorio.

In quella formazione militavano Chiavaro, De Cento e Rizzari, insieme a tanti calciatori gelesi che rappresentavano l'anima della squadra: Di Dio, Zuppardo, Satorini, Dominante, Ferrigno, Docente e molti altri. Un gruppo che, sotto la guida di Melo Russo, riuscì a scrivere una pagina significativa della storia calcistica della città.

Russo, catanese, aveva poi avuto anche l'opportunità di allenare la squadra della propria città. Nella stagione 1988/89 fu infatti chiamato alla guida del Catania in Serie C1, subentrando a Bruno Pace alla tredicesima giornata, durante la presidenza di Angelo Attaguile.

Nel corso della sua carriera aveva allenato numerose società siciliane, tra cui Juventina Gela, Acireale, Giarre e Caltagirone, lasciando il segno in diverse piazze calcistiche dell'Isola.

A Gela resta soprattutto il ricordo di quella stagione 1986/87, della promozione in Serie D e di una squadra che, guidata da Melo Russo, seppe regalare ai propri tifosi una delle pagine più belle della storia della Juventina.