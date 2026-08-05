Formazione Enaip, al via i corsi per diventare Assistente Familiare

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito di Assistente Familiare: 360 ore, stage Aias, qualifica e sostegno al reddito fino a 500€.

Gela. Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito per Assistente Familiare promosso dall’Enaip Caltanissetta nella sede di Gela, in via Federico Morello 3. Un’opportunità formativa che arriva in un momento cruciale: il progressivo invecchiamento della popolazione sta infatti aumentando il bisogno di cura, assistenza e sostegno alle persone non autosufficienti, generando quello che gli esperti definiscono longevity shock.

La figura dell’assistente familiare diventa quindi essenziale. Si tratta di un operatore che interviene direttamente nelle famiglie, occupandosi del benessere quotidiano di anziani e persone con ridotta autonomia. Le attività comprendono aiuto domestico, assistenza alla persona, accompagnamento ai servizi sanitari e sociali, supporto alla vita di relazione e collaborazione con familiari e altri professionisti. Un ruolo che richiede competenze pratiche, sensibilità e capacità di lavorare in contesti a basso rischio ma spesso delicati.

Il corso prevede 360 ore complessive, di cui 120 di stage presso l’Aias di contrada Borgo Manfria, e si conclude con il rilascio di un attestato di qualifica professionale. Per chi possiede i requisiti SFL (Servizio Formazione Lavoro) è previsto anche un sostegno al reddito di 500 euro mensili, erogato dall’Inps, oltre a una indennità di frequenza giornaliera di 5 euro.

Un percorso pensato per chi desidera inserirsi rapidamente in un settore in forte crescita, dove la domanda di personale qualificato continua ad aumentare.

Per informazioni e iscrizioni: 0934 21786 – [email protected].