L'emergenza Turni con un solo medico al pronto soccorso, difficoltà per trasferire pazienti con emorragia cerebrale

Una condizione organizzativa che va avanti ormai da tempo e fa del pronto soccorso un fronte sempre più delicato

Gela. La coperta è sempre più corta al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” e il potenziamento, richiesto a gran voce dall'amministrazione comunale anche a seguito della lunga mobilitazione, non si concretizza. Tra ieri notte e questa mattina, due casi di emorragia cerebrale hanno messo a dura prova i pochissimi medici in servizio. La scorsa notte, infatti, c'era un unico medico di turno al pronto soccorso. Mancava il supporto di uno dei medici di altri reparti, invece previsto in una disposizione del management Asp. Così, il primario del pronto soccorso si è dovuto occupare, pur non essendo di turno, del paziente con emorragia cerebrale giunto al nosocomio, effettuando il trasferimento fino a Palermo, dove poi è stato ricoverato. Lo stesso primario, così, non ha potuto coprire il turno di questa mattina, sostenuto da un unico medico che a sua volta ha dovuto assistere un altro paziente con emorragia cerebrale e accompagnarlo nel trasferimento fino all'elipista di Brucazzi. Per non lasciare del tutto scoperto il pronto soccorso è stato necessario l'arrivo di un medico del reparto di medicina generale. Una condizione organizzativa che va avanti ormai da tempo e fa del pronto soccorso un fronte sempre più delicato. Tra le richieste dell'amministrazione comunale, proprio il potenziamento del pronto soccorso del nosocomio di Caposoprano è in cima alla lista ma a oggi non si intravedono soluzioni concrete. I pochi medici rimasti cercano di gestire una situazione generale sempre più complicata.