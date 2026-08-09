E’ morto Massimiliano Cencelli, padre del “manuale” omonimo

ROMA (ITALPRESS) - E' morto a Roma, all'età di 90 anni, Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni '60.Il suo nome è indissolubilmente legato all'espressione giornalistic...

ROMA (ITALPRESS) - E' morto a Roma, all'età di 90 anni, Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni '60.

Il suo nome è indissolubilmente legato all'espressione giornalistica "manuale Cencelli", con cui si allude all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti politici o correnti in proporzione al loro peso.

Cencelli si iscrisse alla Democrazia Cristiana nel 1954. Ne diventò un funzionario negli anni seguenti e, in particolare, sarà segretario di Adolfo Sarti. Successivamente fu collaboratore di Nicola Mancino, prima che questi divenisse Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Cencelli, nel 2001, fu candidato nella lista de La Margherita per il Consiglio comunale del Comune di Roma.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).