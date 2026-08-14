E’ morto Francesco Flaccovio, erede della storica famiglia palermitana di editori e librai

Insieme al fratello Sergio, deceduto alcuni mesi fa - aveva raccolto l'eredità del padre Salvatore Fausto alla guida dell'azienda

PALERMO (ITALPRESS) – È morto l’editore e libraio palermitano Francesco Flaccovio. Insieme al fratello Sergio, deceduto alcuni mesi fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto alla guida dell’azienda.

“Apprendiamo con profondo dispiacere la scomparsa di Francesco Flaccovio che, insieme al fratello Sergio – morto appena qualche mese fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto. La città perde un grande editore e libraio – commenta su Facebook la casa editrice Sellerio -: la sua famiglia, la libreria e la casa editrice Flaccovio hanno sempre rappresentato per Palermo un punto di riferimento imprescindibile. Qualche anno fa aveva dato vita allo Spazio Flaccovio, visitabile al Liceo Vittorio Emanuele II, un segno di continuità e impegno verso la nostra città e i suoi giovani. Ci stringiamo alla sua famiglia nel ricordo di quell’antica collaborazione che risale agli esordi professionali di Enzo Sellerio”.

GIUSEPPE FLACCOVIO “MIO PADRE FRANCESCO PILASTRO STORICO EDITORIA PALERMITANA”

“Oggi vogliamo dedicare un momento alla scomparsa e al ricordo di Francesco Flaccovio, un pilastro storico dell’editoria Palermitana. È stato colui che, con il suo esempio, mi ha introdotto nel mondo dei libri. Dopo mio nonno, Salvatore Fausto Flaccovio, mio padre ha portato avanti insieme a suo fratello Sergio la storia delle Librerie Flaccovio, diventando per tanti anni un punto di riferimento per Palermo e per intere generazioni di palermitani e non solo. È stato presidente nazionale dell’ALI per dieci anni, dedicando al mondo del libro passione, competenza e impegno che lasciano tracce profonde”. Così su Facebook Giuseppe Flaccovio, figlio di Francesco. “In pochi conoscono davvero quanto lavoro, sacrificio e intuizione ci fossero dietro quella che, per molti, era semplicemente la consuetudine di andare ogni anno nelle librerie Flaccovio a prenotare e acquistare i libri scolastici. Mio padre contribuì a rivoluzionare il sistema della gestione e della prenotazione dei testi scolastici, anticipando tempi e cambiamenti con dedizione e duro lavoro – prosegue -. E poi c’era la libreria giuridica, frequentata per anni da avvocati, magistrati e lavoratori del Palazzo di Giustizia. Molti di loro, ancora oggi, lo ricordano con un affetto che va ben oltre il rapporto professionale: per la sua preparazione, per la disponibilità, per la capacità di ascoltare e, soprattutto, per quella gentilezza che era parte autentica del suo modo di essere”.

LAGALLA “PERDIAMO FIGURA DI RIFERIMENTO DELLA CULTURA PALERMITANA”

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Flaccovio, figura di riferimento della cultura palermitana e custode, insieme alla sua famiglia, di una straordinaria tradizione editoriale e libraria della nostra città. La famiglia Flaccovio, la libreria e la casa editrice hanno rappresentato per generazioni un punto di riferimento imprescindibile per Palermo. Oggi il dolore è ancora più grande, a pochi mesi dalla scomparsa del fratello Sergio, con il quale Francesco aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto. A Francesco e Sergio va la gratitudine di Palermo. Alla famiglia Flaccovio rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, la più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

– foto Facebook Mondadori Bookstore Flaccovio Palermo –

(ITALPRESS).