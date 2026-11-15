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Due su due per il Volley Gela: battuta anche l’Antares Ragusa

Sabato prossimo, il Volley Gela è chiamato a centrare la terza vittoria stagionale sul campo del Gravina.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
15 novembre 2026 09:00
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Due su due per il Volley Gela: battuta anche l’Antares Ragusa - Foto: Vincenzo Bunetto - Volley Gela
Foto: Vincenzo Bunetto - Volley Gela
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Gela. Secondo impegno stagionale e secondo trionfo per 3-0 per il Volley Gela, che sale a quota sei punti in classifica: ko anche l’Antares Ragusa in un match a senso unico. Il risultato del primo set di 25-6 denota l’evidente divario sotto ogni aspetto fra le due squadre protagoniste al PalaItis.

Nei due parziali successivi (terminati entrambi col punteggio di 25-13), Giacomo Tandurella ha avuto modo di far ruotare il proprio roster concedendo spazio all’intero organico a propria disposizione.

Sabato prossimo, il Volley Gela è chiamato a centrare la terza vittoria stagionale sul campo del Gravina.

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