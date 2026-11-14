Il cedimento e l'incidente Donna rimase ferita dopo il cedimento del viadotto sulla 626, in appello risarcimento maggiorato

I giudici di appello, ai fini risarcitori, hanno ritenuto fondate le richieste avanzate nell'interesse della donna

Gela. C'era già stato un riconoscimento, seppur parziale, in primo grado. I giudici della sezione civile della Corte d'appello di Caltanissetta, adesso, hanno dato l'assenso a un risarcimento maggiorato, in favore di una cinquantenne gelese, diciassette anni fa coinvolta nel primo cedimento del viadotto "Geremia II" (poi crollato) della strada statale 626 Gela-Caltanissetta. Stava viaggiando in direzione del capoluogo nisseno quando il cedimento determinò una deformazione del manto stradale, causandole ferite in seguito all'impatto. Per i giudici nisseni di secondo grado, a risarcire deve essere Anas, assistita dal legale Salvatore Morreale. Il ricorso in appello è stato proposto dal legale della donna, l'avvocato Davide Limoncello, che tra gli altri aspetti ha contestato una seconda consulenza tecnica d'ufficio, in primo grado sviluppata proprio sulla vicenda che coinvolse l'automobilista. La consulenza mise in dubbio le effettive conseguenze fisiche riportate dalla donna. Parallelamente, si innestò un procedimento penale a carico della cinquantenne, accusata di "fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona". Si costituì anche la compagnia assicurativa, assistita dal legale Feliciana Ponzio. Fu ipotizzato che la donna avesse appunto accentuato le conseguenze fisiche per ottenere il risarcimento. Contestazioni penali che poi vennero superate. I giudici di appello, ai fini risarcitori, hanno ritenuto fondate le richieste avanzate nell'interesse della donna.