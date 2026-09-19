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Due sorelline di 8 e 12 anni scomparse nel Nisseno, in corso le ricerche

Gli investigatori stanno vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20, in corso Vittorio Emanuele.

A cura di Redazione Redazione
19 settembre 2026 14:30
Due sorelline di 8 e 12 anni scomparse nel Nisseno, in corso le ricerche -
Sicilia
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CALTANISSETTA (ITALPRESS) – A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono in corso le ricerche di due sorelline di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia ai carabinieri. Un appello è stato diffuso dalla famiglia anche sui social. Gli investigatori stanno vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l’ultima volta, ieri sera verso le 20, in corso Vittorio Emanuele.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 19 settembre 2026

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