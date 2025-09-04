Due giovani fermati dai carabinieri, avevano droga: arrestati, c'era anche crack

I controlli a Macchitella

Gela. Nei giorni scorsi, I carabinieri del Reparto Territoriale, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa condotte con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, hanno tratto in arresto due giovani del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concretizzata a Macchitella, dove i Carabinieri, nel procedere a controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura con a bordo un 20enne, Giuseppe Vizzini, e una 27enne, Alexia Migliore, entrambi con precedenti di polizia. I militari hanno quindi effettuato accurata perquisizione personale e veicolare, al cui esito sono stati rinvenuti:

80 gr di hashish ;

60 gr di marijuana ;

circa un grammo di crack ;

€ 750in banconote di vario taglio, somma ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferiti rispettive abitazione in regime degli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno e presentazione alla PG degli indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I due indagati sono difesi dai legali Davide Limoncello e Ivan Bellanti. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.