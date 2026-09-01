Dubbi su 600 mila euro per sistema Tari di Impianti, fissata assemblea: convocati management e consulenti

E' stato il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano, cooptato nel cda Srr4, a insistere per approfondimenti maggiori: il servizio di riscossione Tari della società in house Impianti Srr, la stessa che ha disposto la fornitura, non è mai partito

Gela. La liquidazione di somme per oltre seicentomila euro, come abbiamo riferito, è stata “congelata” dal cda della Srr4, la società che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti, in attesa di nuove verifiche. Il tema sarà affrontato dall'assemblea dei sindaci, convocata dal presidente Srr Gianfilippo Bancheri. E' stata comunicata la data e i primi cittadini dei comuni dell'ambito si vedranno la prossima settimana (in prima convocazione) o quella successiva (in seconda convocazione). La somma, ingente, legata a un finanziamento Pnrr (attivato durante la gestione dell'ex management di Impianti Srr), è prevista per il pagamento della fornitura di un sistema informatico di tariffazione puntuale dei rifiuti per i comuni dell'ambito, compreso quello di Gela. E' stato il primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano, da poco cooptato nel cda, a insistere per approfondimenti maggiori, partendo dall'assunto che il servizio di riscossione Tari della società in house Impianti Srr, la stessa che ha disposto la fornitura del sistema informatico, non è mai partito. Secondo Di Stefano, non ci sono le condizioni tecniche per autorizzare il pagamento in favore di un raggruppamento di imprese che si era aggiudicato la fornitura. Il presidente del consiglio d'amministrazione Gianfilippo Bancheri e l'altro componente Salvatore Sardella, rispettivamente sindaci di Delia e Riesi, hanno preso atto delle valutazioni sviluppate da Di Stefano, già pronto a dire no al pagamento, trasferendo la vicenda all'assemblea, adesso convocata. Bancheri, dato il tema anche piuttosto delicato, nella convocazione ha ritenuto di richiedere la presenza, in assemblea, del manager di Impianti Srr, l'ingegnere Grazia Cosentino, del commissario giudiziale Marco Valenza, del rup e del dec del progetto e dei consulenti di lungo corso della Srr, l'avvocato Stefano Polizzotto e il commercialista Diego Stagnitto.