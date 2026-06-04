Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, festa blindata per gli sposi

Oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni che prenderanno ufficialmente il via domani.

PALERMO (ITALPRESS) – Soggiorno blindato per la star Dua Lipa, giunta a Palermo insieme al marito Callum Turner, con un jet privato, per festeggiare in grande stile il loro matrimonio in Italia. La coppia è atterrata ieri nel capoluogo siciliano, dove in queste ore sarà raggiunta da oltre 200 ospiti per tre giorni di celebrazioni che prenderanno ufficialmente il via domani.

I neo sposi sono stati accompagnati fino al Grand Hotel Villa Igiea, la struttura a 5 stelle affacciata sul mare palermitano che sarà la loro casa per i prossimi giorni. Disposto un piano anti paparazzi nei luoghi della festa, divieti di fotografare gli sposi e gli invitati. C’è grande attesa per la discesa delle star a cominciare da Elton John.

La grande festa, dopo il matrimonio avvenuto in Gran Bretagna, si terrà in due parti: domani sera alla Gam e poi, sabato, a Villa Valguarnera di Bagheria. Tutto più che riservato e blindato.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).