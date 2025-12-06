Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

A cura di Redazione 06 dicembre 2025 08:35

ROMA (ITALPRESS) - La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sull'Ucraina. Raffica di missili e droni soprattutto sulla Regione di Kiev. L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che sono stati lanciati dalle forze russe i missili ipersonici Kinzhal su Kiev e altre città. Sarebbero stati almeno tre i missili lanciati sulla capitale. Colpite fabbriche e centrali. Danni a infrastrutture e numerosi feriti. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).