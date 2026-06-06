Droga spacciata anche da minorenni, proroga su indagine avviata

Alcuni punti di ritrovo, in periferia e nella zona di Caposoprano, hanno consentito agli inquirenti di tracciare un quadro ulteriore dell'affare della droga. Dopo gli interrogatori preventivi, per i minori non sono state applicate misure

Gela. Una proroga dell'attività di indagine è stata accolta dal gip del tribunale minorile di Caltanissetta. Gli investigatori, infatti, hanno nuovamente concentrato l'attenzione su un presunto giro di droga, in città, che coinvolge anche minorenni. I carabinieri stanno sviluppando gli approfondimenti investigativi, coordinati dai pm della procura minorile nissena. Per quanto concerne i minori, dopo gli interrogatori preventivi, non sono state disposte misure restrittive. Solo per uno degli indagati il gip ha autorizzato la misura. Il gruppo individuato dagli inquirenti, che comprende pregiudicati maggiorenni, si sarebbe mosso nelle piazze di spaccio locali. Gli indagati sono stati monitorati per diversi mesi, lo scorso anno. Alcuni punti di ritrovo, in periferia ma anche nella zona di Caposoprano, hanno consentito agli inquirenti di tracciare un quadro ulteriore dell'affare della droga, che in questo caso pare si fondasse prevalentemente sullo spaccio al minuto. Tra i difensori degli indagati minorenni, gli avvocati Carmelo Tuccio, Gianmarco Cammalleri, Tommaso Vespo.