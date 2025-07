Droga in auto, donna lascia il carcere: riesame dispone i domiciliari

Anche il compagno è stato sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, a seguito di quanto accertato dalla guardia di finanza

Gela. Nell'auto sottoposta a controlli dai militari della guardia di finanza, a Modica, c'erano circa cento grammi di cocaina. Per una donna gelese, arrestata al termine dell'attività, era stata disposta la detenzione in carcere. I giudici del riesame di Catania, oggi, hanno deciso il trasferimento ai domiciliari, accogliendo la richiesta del difensore, l'avvocato Lia Comandatore. Anche il compagno è stato sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, a seguito di quanto accertato dalla guardia di finanza, che ha provveduto al sequestro della sostanza stupefacente.