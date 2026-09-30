Droga ed estorsioni, sette arresti nel Foggiano

FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio...

A cura di Redazione 30 settembre 2026 11:00

Condividi

FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali (le cosiddette marmotte). - foto di repertorio Carabinieri - (ITALPRESS).