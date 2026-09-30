Droga ed estorsioni, sette arresti nel Foggiano
FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio...
FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali (le cosiddette marmotte).
- foto di repertorio Carabinieri -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 30 settembre 2026