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Droga ed estorsioni, sette arresti nel Foggiano

FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio...

A cura di Redazione Redazione
30 settembre 2026 11:00
Droga ed estorsioni, sette arresti nel Foggiano -
Italia
Italpress
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FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati: sono accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali (le cosiddette marmotte).

- foto di repertorio Carabinieri -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 30 settembre 2026

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