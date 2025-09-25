Droga da Gela a Caltanissetta, coinvolti dal giudice per i riti alternativi: per Dda fornitori erano gelesi

Secondo gli inquirenti, hashish e cocaina arrivavano in gran parte da Gela

Gela. L'asse della droga, secondo i pm della Dda di Caltanissetta, si sviluppava anche tra Gela e Caltanissetta. Nelle scorse settimane, era già stato disposto il giudizio immediato per i coinvolti in un'inchiesta che ha avuto come baricentro proprio il traffico di sostanze stupefacenti, con fornitori gelesi e con una rete di pusher attiva a Caltanissetta. A fine ottobre, saranno davanti al giudice nisseno per i riti alternativi, formalizzati dai loro difensori. Secondo gli inquirenti, hashish e cocaina arrivavano in gran parte da Gela attraverso Giovanni Rinzivillo e Luigi Rinzivillo, giovani ma per gli inquirenti legati al clan Rinzivillo, nel cui interesse si muovevano per la droga. Nonostante gli annullamenti decisi dal riesame, i magistrati della Dda hanno confermato pure la contestazione mafiosa a loro carico. Entrambi, di recente, sono stati raggiunti da ordinanze per i fatti del blitz “The Wall”. Non solo i gelesi, visto che riti alternativi sono stati indicati dai difensori di altri imputati, tutti nisseni. Si tratta di Giuseppe Ferro, Emanuele Giardina, Alex Lauria, Jessica La Magra, Manaue Sagona e Michele Tomasella. Sarà il giudice a valutare e a disporre per il prosieguo. I coinvolti sono rappresentati dagli avvocati Filippo Spina, Rosario Prudenti, Davide Schillaci, Francesca Cocca, Dino Milazzo, Ernesto Brivido, Maria Francesca Assennato e Boris Pastorello.