Droga da Gela a Caltanissetta, chieste condanne per i gelesi coinvolti

Gela. Per gli inquirenti, erano i gelesi a rifornire i pusher di Caltanissetta, con partite di droga che finirono all'attenzione dei pm della Dda nissena e dei carabinieri. L'accusa, in abbreviato, questa mattina ha chiesto la condanna a undici anni di reclusione per Gianni Rinzivillo e a sette anni per Luigi Rinzivillo (difesi dai legali Filippo Spina e Rosario Prudenti). Dall'inchiesta, emerse il presunto ruolo del gruppo di mafia dei Rinzivillo. I due gelesi furono coinvolti anche in inchieste successive. Il riesame annullò rispetto all'ipotesi più grave legata all'organizzazione in grado di gestire il traffico di sostanze stupefacenti. Per i pm, invece, la contestazione è da confermare. I gelesi hanno sempre escluso la collocazione in un'organizzazione criminale e le presunte forniture di droga ai nisseni, tutti coinvolti nel blitz "Drug store". Otto mesi è la richiesta per un altro gelese, Gianluca Raniolo, rappresentato dall'avvocato Davide Limoncello, e su cui gravano contestazioni minori. Per i nisseni a giudizio, sono state chieste pene fino a venti anni di detenzione. In aula, si tornerà a marzo e spetterà alle difese concludere.