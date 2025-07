Drivalia, azienda di mobilità leader nel settore, apre a Gela

Drivalia apre un nuovo Mobility Store a Gela sulla SS 117 bis, offrendo soluzioni di mobilità sostenibile e flessibile con servizi innovativi.

Drivalia, azienda di mobilità leader nel settore attiva in 16 paesi europei, con oltre 800 Mobility Store elettrificati in Europa e 1.900 colonnine di ricarica, apre un nuovo Mobility Store a Gela per offrire servizi di mobilità innovativi e sostenibili. La nuova sede, situata sulla SS 117 bis al km 90, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di noleggio flessibili e all’avanguardia.

Grazie a un’ampia gamma di servizi, ora disponibili anche a Gela, Drivalia offre:

Noleggio a breve e lungo termine per privati e aziende

Soluzioni in abbonamento mensile per chi desidera un’auto senza pensieri

Noleggio di veicoli elettrici e ibridi per un trasporto più sostenibile

Assistenza e supporto clienti per garantire un’esperienza senza problemi

La posizione strategica sulla SS 117 bis garantisce un facile accesso e una connessione diretta con le principali arterie stradali della Sicilia, rendendo il servizio ancora più efficiente. Con questa nuova apertura, Drivalia rafforza il suo impegno nel settore del noleggio e della mobilità sostenibile, portando innovazione e qualità ai clienti di Gela e dintorni.

Per informazioni è attivo da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, un centralino al seguente numero telefonico: 0933 1964540.