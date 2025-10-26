Doppio Sarao e Vincenzi stendono l'Enna, 3-1 e il Gela torna a vincere

Il Gela torna a sorridere e festeggia con il suo pubblico una vittoria che mancava da un mese

Gela. Il Gela torna alla vittoria e lo fa con grande stile e grande cuore. La gara fra i biancazzurri e l’Enna termina sul risultato di 3-1, decisa dalla doppietta di Manuel Sarao e dalla rete di Amedeo Vincenzi. Il primo tempo non è dei migliori ma supera nettamente i precedenti quattro. Dopo il vantaggio di Sarao al 14’, i gialloverdi pareggiano allo scadere con un rigore impeccabile di Dadic, causato da Benassi per via di un contatto dubbio. Nella ripresa Cacciola cambia Minuss, Benassi e Martinenko, i primi due per problemi fisici. Al loro posto Colace, Giuliano e Ferrigno. La svolta arriva al 76’, con Aperi che viene espulso per un fallo antisportivo. Gara che pare indirizzata verso il pareggio ma la personalità del Gela esce fuori. All’80’ Vincenzi calcia di rabbia un pallone vagante dopo la ribattuta della difesa e porta in vantaggio i padroni di casa. A far esplodere il “Presti”, però, è il tris di Sarao dal dischetto dopo una giocata sontuosa di un Gigante impeccabile per tutta la durata della gara. Il Gela torna a sorridere e festeggia con il suo pubblico una vittoria che mancava da un mese.

Gela-Enna 3-1, il tabellino

Gela: Minuss (46′ Colace), Sbuttoni, Maltese (71′ Giacomarro), Vincenzi, Martinenko (46′ Ferrigno), Benassi (46′ Giuliano), Gigante, Petta, Marino, Mbakogu (54′ Aperi), Sarao. A disposizione: Tuccio, Panzera, Cangemi, Sartore. Allenatore: Gaspare Cacciola.



Enna: Loliva, Di Modugno, Pedicone (68′ Occhiuto), Mbaye, Gabrieli, Tchaouna Franky (54′ Rossitto), Distratto (83′ Camara’), Dadic, Preknicaj (46′ Tchaouna Franck), Bamba (64′ Deriu), La Mantia. A disposizione: Cancane, Vitali, Salvi, Morabito. Allenatore: Francesco Passiatore.



Marcatori: 14′ Sarao, 45+1′ Dadic, 80′ Vincenzi, 88′ Sarao



Note: Espulso 77′ Aperi. Ammoniti 14′ Sarao, 41′ Gigante, 45+1′ Benassi, 46′ Mbakogu, 56′ Rossitto, 63′ Vincenzi, 66′ Pedicone, 73′ Ferrigno



Gela-Enna 3-1, la diretta della partita



Finisce al “Presti” dopo 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Sarao, Vincenzi ed un impeccabile Gigante regalano i tre punti ai biancazzurri ed al loro numeroso pubblico.



88′ – 3-1 Gela. Sarao, dagli undici metri, calcia centrale e sfonda la porta.



87′ – Gigante sgasa sulla fascia destra, salta un avversario in velocità e viene atterrato in area. Rigore per i biancazzurri.



80′ – 2-1 Gela. Marino scodella in mezzo, la difesa respinge corto e Vincenzi punisce l’Enna con una conclusione al volo imprendibile per Loliva.



76′ – Gela in dieci uomini. Espulso Aperi per un fallo antisportivo su Loliva.



63′ – Controllo perfetto di Gigante che trova Sarao in posizione regolare. Sarao stoppa bene ma perde l’attimo e non riesce a calciare in porta, lamentando una trattenuta della difesa.



61′ – Sventagliata di Maltese dalla linea di centrocampo. Vincenzi colpisce di testa ma non riesce ad imprimere potenza al suo colpo di testa.



59′ – Contropiede dei gialloverdi. Tchaouna incrocia col sinistro ma Colace risponde bene e salva in corner.



58′ – Sarao ci prova su punizione da distanza siderale ma colpisce in pieno la traversa.



53′ – Franck Tchaouna stoppa bene il pallone, se lo sposta sul sinistro e calcia in porta ma Colace blocca senza patemi.



51′ – Sbuttoni, pescato al centro dell’area tutto solo, colpisce di testa ma senza angolare troppo.



Girandola di cambi per entrambe le squadre in campo. Cacciola sostituisce Minuss, Benassi e Martinenko per Colace, Giuliano e Ferrigno. Cambio in attacco, invece, per Passiatore. Dentro Franck Tchaouna e fuori Preknicaj.



Termina il primo tempo al “Vincenzo Presti”. Gela in controllo per tutta la prima frazione, avanti per mezz’ora grazie al gol di Sarao. Allo scadere del primo tempo arriva la beffa, con i gialloverdi che pareggiano i conti, dal dischetto, con Dadic.



45+1′ – 1-1 Enna. Dadic spiazza Minuss dal dischetto e pareggia i conti.



44′ – Benassi, in scivolata, travolge Pedicone e concede un rigore agli ospiti.



40′ – Petta, su angolo, per questione di centimetri non trova il gol del raddoppio di testa.



36′ – Distratto tenta di ingannare Minuss dalla lunga distanza ma la sua conclusione non impensierisce l’estremo difensore biancazzurro.



35′ – Gigante cerca la conclusione a giro da fuori area ma Loliva blocca il pallone in due tempi.



34′ – Gol annullato a Benassi, che davanti al portiere sugli sviluppi di un corner segna ma è in posizione di offside.



19′ – Mbakogu si libera sull’out di destra, mette un pallone teso in mezzo ma Martinenko, nel tentativo di calciare in porta, commette fallo.



14′ – 1-0 Gela. Maltese salta un paio di avversari sulla destra, scodella in mezzo e trova Sarao, che in scivolata non sbaglia e porta avanti i suoi.



6′ – Martinenko salta un difensore, scodella in mezzo ma Sarao liscia il pallone.



4′ – Sarao raccoglie palla a centrocampo, vede Loliva fuori dai pali e ci prova da lontanissimo. Palla fuori di poco.